Cassette in polistirolo abbandonate: il triste spettacolo che accoglie chi arriva a Pozzuoli

POZZUOLI – Un cumulo di cassette di polistirolo accatastate sul porto di Pozzuoli. È il triste biglietto da visita che la città offre a quanti arrivano dalle isole di Ischia e Procida. Ma non solo: anche i tanti residenti che vogliono passeggiare sulla banchina del porto sono costretti ad ammirare il degrado di un luogo bello e suggestivo. Non si esclude che ad abbandonare i contenitori in polistirolo sia stato qualche ambulante.