Carta stagnola sulla targa e pistola carica: pronti per un agguato arrestati dai carabinieri

PIANURA – I carabinieri della stazione di Napoli Pianura hanno notato, in via montagna Spaccata, tra le auto in coda nel traffico dell’ora di punta due uomini sullo scooter, la targa coperta dalla carta stagnola. Quando i due hanno capito di essere stati puntati hanno dato gas alla moto. La repentina accelerazione, sommata al metodo piuttosto vistoso e artigianale per nascondere la targa, è servita come ulteriore conferma per i militari. E’ partito l’inseguimento, reso difficile dal numero considerevole di auto in fila. La corsa non è durata molto e, prima di essere raggiunti, i due si sono liberati del carico più prezioso. Una pistola cal 7,65 della Beretta, un proiettile già in canna. A finire in manette e poi in carcere, Sabatino Calabria, 20 anni di Caserta e un Antonio D’Alessandro, 46enne di Acerra, entrambi già noti alle forze dell’ordine. La pistola è risultata provento di un furto commesso nel 2017 in provincia di Caserta.