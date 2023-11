POZZUOLI – Dopo il confronto con le associazioni di categoria, la giunta regionale della Campania ha deliberato l’inizio dei saldi per la stagione invernale 2023 – 2024, fissando la data al 5 gennaio 2024, per un periodo non superiore ai 60 giorni. Quest’anno durante la stagione dei saldi estivi, secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia ha speso in media in Italia 202 euro, per un valore complessivo di 3,1 miliardi.