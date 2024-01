CAMPI FLEGREI/ Maltempo, rischio idrogeologico anche in assenza di piogge

POZZUOLI – Il maltempo non dà tregua. Già ieri la Protezione Civile della Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo di livello giallo in vigore per piogge e temporali fino alle 5 di domani mattina. L’avviso riguarda tutta la regione. Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico anche in assenza di precipitazioni: sono possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane legate a condizioni particolarmente fragili dei suoli o alla saturazione dei terreni.