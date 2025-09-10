Cambio al vertice della Capitaneria di Porto di Pozzuoli: Russo ai saluti, arriva Galati

POZZUOLI – Il prossimo 12 settembre, alle ore 10.30, presso la suggestiva terrazza del Parco di Villa Avellino a Pozzuoli, si terrà la cerimonia di avvicendamento al comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli. Il Tenente di Vascello (CP) Edoardo Russo cederà il comando al parigrado Agostino Galati, proveniente dalla Capitaneria di porto di Brindisi. La cerimonia si svolgerà alla presenza del Direttore Marittimo della Campania, Contrammiraglio (CP) Gaetano Angora, nonché delle Autorità civili, militari e religiose del territorio.

IL SALUTO – Il T.V. (CP) Edoardo Russo, dopo oltre due anni e tre mesi alla guida dell’Ufficio, lascia l’incarico al termine di un periodo di intensa attività, durante il quale il personale della Guardia Costiera di Pozzuoli è stato costantemente impegnato su tutto il litorale di competenza. Durante tale periodo, l’Ufficio ha affrontato tematiche di ampio respiro, dalla vigilanza demaniale con plurimi interventi sul litorale domizio-flegreo anche a danno della criminalità organizzata, alle operazioni contro gli illeciti e i reati ambientali condotte in particolar modo nelle aree industriali di Giugliano in Campania (NA) e Sessa Aurunca (CE), conducendo inoltre numerose operazioni a tutela del consumatore e della filiera ittica, sino ai più recenti interventi regolamentari e ordinatori concernenti la sicurezza della navigazione e della balneazione, correlati in particolare alle criticità derivate alla recrudescenza del fenomeno bradisismico che ha interessato l’area flegrea. Nel tracciare un bilancio della sua esperienza, il Comandante uscente intende esprimere profonda gratitudine alla cittadinanza puteolana e alle istituzioni locali per la fattiva collaborazione e il costante sostegno dimostrati in questi anni, elementi che hanno consentito di affrontare con efficacia le sfide operative e di consolidare il legame tra la Guardia Costiera e il territorio.

IL NEO COMANDANTE – Il T.V. (CP) Agostino Galati, che subentra al Comando, vanta una consolidata esperienza nel settore tecnico–amministrativo portuale, maturata anche attraverso un intenso periodo di impiego trascorso presso la Capitaneria di porto di Napoli, oltre al recente incarico svolto a Brindisi. L’impegno della Guardia Costiera, con il proprio personale e i propri mezzi, sarà volto a continuare ad assicurare sul territorio puteolano una costante presenza a tutela della sicurezza della navigazione, della libera fruizione del mare e delle coste e della protezione dell’ambiente marino, confermandosi punto di riferimento per cittadini, istituzioni e comunità locali per gli usi civici del mare.