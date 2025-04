CALCIO/ Pareggio a reti inviolate tra Puteolana e Savoia

QUARTO – Pareggio per la Puteolana nel match contro il Savoia allo stadio Giarrusso di Quarto, risultato finale di 0-0. Nel primo tempo flegrei pimpanti, con Russo che ci prova da punizione, pallone alto. Tocca poi a Gioielli con il suo tiro di sinistro che si spegne a lato. Superata la metà del primo tempo, colpo di testa di Popovic che manda fuori di un nulla. Nel secondo tempo, occasione in avvio per Negro, con Leone che interviene in presa. Poco dopo tocca a Popovic che dall’interno dell’area di rigore calcia altissimo da pochi metri. Ci prova dall’altra parte Messina che colpisce il palo alla sinistra di Leone. Sul finire di gara occasione sull’asse Coniglio-Mascari, ma i due non riescono ad insaccare alle spalle del portiere.

Puteolana 1902: Leone, Montuori, Benassi, De Caro, Cess, Gioielli (57′ Balzano) , Palma, Russo (64′ D’Agostino), Bombaci (57′ Astemio), Coniglio, Popovic (79′ Mascari). All.: Marra

Savoia: Pellino, Bitonto, Borrelli (79′ Lauria), Negro, Giglio, Maniero (70′ Messina), Celli, Schiavi, Iaccarino (79′ Del Mondo), Guifo, Quirino (65′ Bezzon). All.: Fabiano

Ammonizioni: Coniglio, Bombaci, Benassi, Montuori, D’Agostino – Maniero, Iaccarino, Celli