POZZUOLI – La richiesta dei Buoni Spesa del Comune potrà essere fatta fino alle ore 19 di mercoledì 22 aprile 2020. I nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico possono chiamare, dalle ore 9 alle ore 19, ad una serie di numeri, differenti a seconda del territorio di residenza e presentando un’autocertificazione.

I CONTATTI – I residenti in Pozzuoli Centro Storico, Zona Solfatara, Agnano Pisciarelli, Rione Artiaco e Via Campana possono chiamare ai numeri: 081/8551505-8551515-8551501-8551517. Arcofelice, Rione Toiano, Sotto Il Monte e Lucrino: 081/8551522-8551512-8551509. Monteruscello, Zona Limitrofe Licola Mare e Via Reginelle: 081/19669617-6587026-19936251-0818551372-0818551373-0818551374-0818551375

Sul sito istituzionale del Comune, gli interessati potranno trovare, oltre all’avviso completo, il modulo di autocertificazione da presentare all’Ente. I Servizi Sociali hanno fornito anche un indirizzo mail dove è possibile inviare il modulo di autocertificazione una volta compilato e firmato: saranno poi gli operatori dei Servizi Sociali a mettersi in contatto con il richiedente. Questo è l’indirizzo mail: [email protected]