Bradisismo, incontro con lo scienziato Tiziana Vanorio, docente di Geofisica Applicata alla Stanford University

POZZUOLI – Oggi, alle ore 16.30, nell’Auditorium della Diocesi di Pozzuoli (via Campi Flegrei, 12), ci sarà un incontro sul tema “Bradisismo: meccanismi, cause e strategie di mitigazione”, relatrice la professoressa Tiziana Vanorio, docente alla Stanford University dove dirige il Laboratorio di Fisica delle Rocce e dei Geomateriali. All’incontro – organizzato dalle Diocesi di Pozzuoli e di Ischia, con i rispettivi Uffici per la Cura del Creato e le Caritas diocesane, con l’Ufficio diocesano per i Beni culturali ecclesiastici – si potrà accedere solo su invito per ovvi motivi logistici legati alla crisi bradisismica. In questi giorni il vescovo Carlo Villano ha manifestato più volte la vicinanza della Chiesa locale alla popolazione e a quanti sono impegnati nell’azione di protezione civile rivolta alle famiglie nelle diverse aree del territorio diocesano di Pozzuoli (quartieri occidentali di Napoli e Comuni flegrei).

L’INCONTRO – L’intervento del geofisico Vanorio, legatissima alla città di Pozzuoli dove è nata, rappresenta un’opportunità per approfondire il tema del bradisismo in modo divulgativo e rigoroso, offrendo strategie di mitigazione, nel corso di un incontro condiviso con gli Enti locali e rivolto agli operatori delle realtà diocesane e parrocchiali, a referenti delle organizzazioni del Terzo Settore e di categoria. Intervengono esponenti istituzionali, sindaci dei Comuni flegrei, l’Ordine dei Giornalisti, rappresentanti delle Forze dell’ordine e delle realtà impegnate nell’attuale crisi bradisismica, in ambito scientifico e operativo. L’incontro è moderato dal direttore del giornale diocesano Segni dei Tempi, Salvatore Manna.