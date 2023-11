Bocciato sisma bonus per i Campi Flegrei, Sarracino (PD) «Dalla destra scelta inaccettabile»

ROMA – «La maggioranza, dopo averlo fatto in commissione, ha bocciato anche in Aula alla Camera il nostro emendamento con il quale proponevano un super sisma bonus per i Campi Flegrei. Questa richiesta è stata avanzata anche da tutti gli amministratori del territorio, anche di diversa estrazione politica. Una scelta, quella di bocciare l’emendamento, che riteniamo incomprensibile, visto che con questo decreto si predispone una analisi di vulnerabilità sismica per gli edifici privati, ma al tempo stesso non si individua alcun meccanismo di finanziamento per gli interventi che ne dovrebbero seguire. Evidentemente per la destra, queste persone, che già vivono in uno dei contesti economici e sociali più complicati d’Italia, devono semplicemente arrangiarsi. Per il Pd non è così, e per questo riteniamo inaccettabile non solo questa scelta ma anche il silenzio che l’ha accompagnata da parte della maggioranza ed in particolare degli eletti della destra di quei territori». Così il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.