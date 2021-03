BACOLI – Continuano le proteste contro i lavori per la chiusura di via Cuma, tratto stradale che collega Bacoli con la zona di Licola e “La Schiana”. Questa volta a farsi sentire è il consigliere di opposizione Nello Savoia che senza mezzi termini attacca il sindaco Josi Della Ragione per la lentezza nei lavori «Ma come è possibile che una cosa così semplice e ovvia non sia stata ancora effettuata?! -si chiede Savoia- Questo Sindaco ha l’abilità di rendere complicate le cose più semplici, e discutibili le scelte più ovvie. Un sindaco che in modo spudorato, continua con le sue bugie e fa promesse senza mantenerle. Per di più in consiglio comunale».

I LAVORI – Savoia, inoltre, si sofferma sulle gravi ripercussioni provocate dalla chiusura del tratto stradale e sulle parole pronunciate dal sindaco nei giorni scorsi: «Ha dichiarato che i new jersey sarebbero stati spostati al continuo dei lavori, per liberare man mano la strada dalla flegrea lavoro a salire verso Arco Felice vecchio. -aggiunge- E invece si lascia chiusa una strada per quasi 1 km senza che ci siano necessità perché i lavori sono molto più avanti, arrecando sempre maggiori disservizi ai cittadini e ai commercianti. Tutti senza parole, ma queste distrazioni, o meglio incapacità nessuno le dimenticherà!»