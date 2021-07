BACOLI – «Nel mio programma elettorale avevo dato dignità ad ogni frazione di Bacoli. Oggi invece, ancora una volta, Cuma viene dimenticata o meglio usata come ‘parcheggio cittadino’, che tra l’altro non funziona». A dirlo è il consigliere comunale di opposizione, Nello Savoia, che torna a puntare l’indice contro l’operato dell’amministrazione comunale, targata Josi Gerardo Della Ragione. Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia batte i pugni sul tavolo e mette al centro dell’attenzione l’area di Cuma: «Dopo i disagi della strada chiusa nei mesi di febbraio, marzo e aprile, avevo insistito affinché la strada, lasciata in uno stato pietoso, fosse asfaltata. In consiglio comunale fu detta l’ennesima bugia, affermando che si sarebbe fatto a breve. Oggi chiunque passa per Cuma, non può non notare lo stato di degrado in cui è stata lasciata la strada».