BACOLI/ Ruba 5 piante in una bar a Baia e distrugge le telecamere che lo hanno ripreso

BACOLI – Arraffa cinque piante dall’ingresso di un bar, lungo la centralissima via Lucullo, a Baia. Le carica in macchina, una Opel Mokka, e si allontana indisturbato. Un furto consumato mercoledì scorso, lontano da occhi indiscreti, quando la strada, evidentemente, era ancora semideserta. Ma la razzia non è sfuggita all’impianto di videosorveglianza del noto bar, che ha ripreso l’uomo mentre trafugava nel piccolo dehors del locale.

I DANNI – L’uomo, dopo il furto, ha anche distrutto l’impianto di videosorveglianza, convinto di passare inosservato. E’ solo l’ennesimo episodio di razzia e di furto che da mesi sta attanagliando i privati e i commercianti in tutta la città. Soprattutto nel periodo natalizio il rischio di subire furti è molto alto e proprio per questo motivo sono aumentati su tutto il territorio posti di blocco da parte delle Forze dell’ordine.