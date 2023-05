BACOLI/ Opposizione alla carica: «Con il populismo e la propaganda non si governa»

BACOLI – Sono centinaia i manifesti affissi questa mattina a Bacoli dalle forze di opposizione. Il Pappice, Diamo a Bacoli, Forza Italia, Lega di Bacoli, Fratelli d’Italia denunciano il malgoverno della città e aprono le porte a tutte quelle realtà politiche, alternative all’attuale amministrazione comunale, affinché si possa costruire un progetto di sviluppo e cambiamento della città.

I MANIFESTI – «Con il populismo, la demagogia e la propaganda non si governa. Bacoli merita di meglio. In questi quasi 5 anni di malgoverno, conditi da tanti bluff e di sole favore narrate sui social, abbiamo assistito ormai a tutto, finanche all’uso politico dell’intimidazione e della forza pubblica per silenziare il dissenso», scrivono le forze di opposizione. Nel vortice delle polemiche finiscono la bocciatura del PUC; l’incremento dei furti di auto e nelle abitazioni; l’abbandono delle periferie; gli allagamenti costanti durante le giornate di maltempo; la tassazione alta; l’incremento della disoccupazione. «Bacoli è stanca di chiacchiere, menzogne raccontate e diffuse, tutti i giorni, ad arte, via social», si legge sui manifesti.