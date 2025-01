BACOLI/ Nella notte approvato il bilancio: l’opposizione attacca la maggioranza «Tasse alte per i cittadini»

BACOLI – Il Consiglio Comunale di Bacoli, con 11 voti favorevoli e 3 contrari, ha approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027. Il semaforo verde per il rendiconto contabile triennale, arrivato alle 2,30 di stanotte, consentirà all’Amministrazione di aumentare la capacità di programmazione e progettazione dell’Ente.

LA REAZIONE DEL SINDACO – “Con l’approvazione del bilancio di previsione, approvato ad inizio anno, diamo piena operatività al Comune – ha spiegato il primo cittadino – e diversi sono i punti caratterizzanti del documento contabile approvato. Bacoli avrà più soldi per il turismo, per gli aiuti alle persone deboli ed in povertà. Più soldi per le assunzioni, per i lavori pubblici, per la manutenzione del territorio. Più soldi per gli asili nido, ai disabili, per l’ambiente, per il commercio. Tra le voci salienti – continua il sindaco – abbiamo nuovamente abbattuto il debito che aveva causato il fallimento del comune. Abbiamo azzerato prestiti, anticipazione di tesorerie e diminuito gli interessi sui mutui. Siamo, per Bacoli, l’amministrazione più duratura negli ultimi 35 anni. Voglio ringraziare tutti i consiglieri comunali, ed i gruppi consiliari di maggioranza: Freebacoli, Partito Democratico, Sinistra per Bacoli. Ho ascoltato – conclude il capo della Giunta Comunale – con interesse anche le proposte giunte da parte di tutto il consiglio comunale. Proveremo a migliorare ancora. Insieme, nulla è più impossibile”.

LA DELUSIONE DELL’OPPOSIZIONE – Non tarda ad arrivare la reazione dell’opposizione, il primo a commentare è stato il consigliere di Fdi Nello Savoia che ha manifestato tutto il suo disappunto per il bilancio approvato dalla maggioranza: “Tasse comunali che restano alte e nessuna diminuzione per i cittadini, nonostante le tante dimostrazioni di fattibilità. Bocciati i nostri emendamenti che prevedevano: 5 mila euro per l’acquisto di medicine di categoria C , per le famiglie in difficoltà e 30 mila euro per l’incremento dell’assistenza specialistica nelle scuole, necessaria per i bambini con disabilità. Chiedevamo di spostare questi 55 mila euro, dai 120 mila euro messi in bilancio per la festa di Natale 2025. Ma nulla. Per loro conta solo l’ apparire. Non l’essere. Questa amministrazione ha fatto una scelta: tasse alte, feste e contributi di soldi pubblici ad associazioni amiche. Questa è l’amministrazione di Bacoli e ci dispiace per i nostri cittadini. Noi continueremo a raccontare la verità, ad essere al fianco dei più bisognosi, e soprattutto a fare proposte per il bene di Bacoli”.