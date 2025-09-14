BACOLI/ Ladri scatenati, rubate quattro ruote all’auto di un bagnante

BACOLI – E’ stato un brutto ritorno dal mare, ieri sera, per il proprietario dell’automobile di marca Lancia Y che si è visto derubato delle quattro ruote del suo mezzo parcheggiato nell’area di sosta comunale adiacente alla scuola Gramsci. Una razzia portata a termine in pieno giorno e in un parcheggio molto frequentato, anche dagli ausiliari alla sosta. I malviventi nel giro di pochissimo, evidentemente, hanno alzato la vettura sistemandola su dei mattoni o all’occorrenza su un altro appoggio, poi in fretta e furia hanno smontato le ruote per poi scappare facendo perdere le loro tracce. Colpi lampo di cui nessun sembra essersi accorto.

PARCHEGGIO NON SICURO – E’ ciò che dichiarano gli automobilisti “costretti” a parcheggiare nell’area comunale di viale Olimpico, dopo la chiusura forzata di tanti parcheggi sul litorale di Miliscola. Sono all’ordine del giorno atti vandalici ai danni di auto e i cittadini sono esasperati e terrorizzati dal poter ritrovare la propria auto vandalizzata. Nell’area di sosta non c’è alcun servizio di videosorveglianza e la sera è praticamente al buio, tant’è che gli ausiliari al traffico sono costretti a munirsi di torcia per controllare i tagliandi del parcheggio posti sui parabrezza delle auto.