BACOLI/ Incendio in una concessionaria: distrutte cinque auto e una motocicletta

BACOLI – Sono ingenti i danni riportati da “American Auto” a Bacoli. Questa notte la concessionaria, ubicata in viale Olimpico, è stata interessata da un incendio. Le fiamme hanno distrutto cinque auto e una moto. Danneggiati dalle lingue di fuoco anche altri quattro veicoli. L’incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è stato domato dai vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli che hanno avviato le indagini per stabilire quale effettivamente sia la natura della scintilla iniziale.