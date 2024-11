Bacoli dice no alla violenza sulle donne: settimana di eventi in città

BACOLI – La città di Bacoli dice “Basta alla Violenza sulle donne” attraverso diverse iniziative che coinvolgeranno le scuole, le cittadine e i cittadini, le diverse realtà che operano nel territorio. Una settimana, dal 23 al 30 Novembre, in cui si terranno, in ogni frazione, eventi, affinché si sensibilizzi la popolazione tutta, a partire dai bambini, che la violenza sulle donne è una sconfitta per tutti e che sul tema non si faccia più silenzio.

Di seguito le iniziative:

Dal 23 al 30 Novembre – Bacoli si illumina di Rosso

Saranno illuminati i principali siti comunali di rosso durante la settimana

23 Novembre ore 10,00 – Self Defence Day – Io mi Difendo

Corso di autodifesa per le donne di tutte l’età organizzato dalla dott.ssa Silvia Luongo. Il corso si terrà sulla spiaggia liberata di Miliscola

24 Novembre ore 10 – Fai Rumore

Passeggiata rumorosa con partenza dalla villa comunale e con arrivo in Piazza Marconi dove si terranno letture significative, drammatizzazioni e una coreografia a cura della scuola Happy dancing

Un momento collettivo tra persone di tutte le età e di tutti i generi, che si muove per ribadire con forza il no alla violenza fisica, psicologica, economica, sulle donne.

25 Novembre ore 10,30 – Un fiore contro la violenza

Coltiviamo rispetto e gentilezza ma non dimentichiamo.

I bambini e le bambine delle scuole primarie pianteranno ciclamini rossi in un’aiuola nella Villa Comunale e nei loro plessi.

25 Novembre ore 10,00 – Quelle che le donne non dicono

Spettacolo contro la violenza sulle donne presso il Liceo Lucio Anneo Seneca

25 Novembre ore 16,30 – Una panchina rossa, per non dimenticare

Inaugurazione panchina rossa presso il Bar Sibilla in Via Cuma

26 Novembre ore 16,30 – Oliva , Adriana e le altre

Una pagina alla volta per dare voce a chi spesso rimane in silenzio. Evento in biblioteca comunale leggendo e commentando pagine e condividendo storie