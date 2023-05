Bacoli dice addio al consigliere Giuseppe Scotto di Luzio, proclamato il lutto cittadino: oggi i funerali

I FUNERALI – Ieri è stata allestita la camera ardente al Municipio di Bacoli e oggi alle 15:30 muoverà il corteo funebre dalla Casa Comunale. I funerali si terranno alle 16 presso la chiesa di Sant’Anna. Proclamato il lutto cittadino: oggi le bandiere istituzionali, su tutti gli edifici pubblici, sono esposte a mezz’asta. Gli uffici comunali, ubicati presso il Municipio di via Lungolago n.8, resteranno inoltre chiusi per tutta la giornata. Le serrande dei negozi resteranno abbassate a lutto, durante le esequie.

IL RICORDO – «Bacoli ricorderà uno dei suoi figli più preziosi. Bacoli si stringe forte alla sua famiglia», dichiara commosso il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione che continua: «Piangiamo Onorevole. Piangiamo un po’ tutti. Perché tu sei un monumento di questo paese. Un’istituzione. L’ultimo saluto sarà un dolore molto forte. Ma saperti lì a guardarlo, sorridente, vale davvero tanto. Ti vogliamo bene». Messaggi di cordoglio arrivano da ogni schieramento politico. «A nome mio, dei colleghi consiglieri Amerigo Russo e Mario Di Bonito, e dell’intero gruppo di Fratelli d’Italia – Bacoli, esprimo le più sentite condoglianze per la dipartita dell’Onorevole Giuseppe Scotto di Luzio. Per quanto le idee politiche diverse possano dividere gli uomini, il rispetto per chi ha fatto della sua vita una missione per la comunità, ci accomunerà sempre», scrive in una nota il consigliere Nello Savoia.