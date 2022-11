BACOLI/ Concerto musicale gratuito nella Casa della Cultura a Cappella

BACOLI – L’amministrazione comunale di Bacoli ha patrocinato un concerto musicale ad opera del complesso bandistico “Città di Bacoli”. Il concerto si terrà nella giornata di oggi, alle ore 18:30, presso la Casa della Cultura “Michele Sovente” in Via Domitiano, a Cappella. Il complesso bandistico “Città di Bacoli”, promosso dall’Associazione musico-culturale “Amici della musica”, nasce nel 1927 e conserva quasi cento anni di storia con un enorme carico di tradizione culturale e musicale. Oggi un gruppo di appassionati, guidati dal M° Gennaro Montalto, porta avanti tale tradizione, esportando il nome di Bacoli in giro per l’intero sud Italia, spaziando da serate lirico-sinfoniche a serate di musica leggera e classica napoletana, incontrando i favori del pubblico dalle svariate esigenze musicali. Il complesso bandistico fa della puntualità e dell’elegante abbigliamento motivo di vanto e di enorme consenso.