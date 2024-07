BACOLI/ «Cane maltrattato da una coppia senza fissa dimora»: l’appello dei residenti sui social

BACOLI – Da qualche settimana nella villa comunale di Bacoli è presente una coppia di persone senza fissa dimora accompagnata da un cucciolo di bulldog francese. Il cane avrebbe una zampetta lussata. Questa coppia si aggirerebbe per il centro di Bacoli soprattutto durante le ore serali e notturne. «Abbiamo chiamato più volte i carabinieri, anche perché sono aggressivi ed ubriachi. Ma i carabinieri ci hanno risposto sempre che non hanno pattuglie. Il cane è in pericolo perché, oltre ad avere una zampetta ferita, è stato più costretto a bere delle birra» – così riferiscono alcuni residenti sui social. I residenti, oltre all’intervento delle forze dell’ordine, chiedono anche che si facciano vive associazioni animaliste a tutela del cane che è sottoposto, come riferiscono i residenti sui social, a continui maltrattamenti. Ricordiamo che l’articolo 544-ter c.p. (Maltrattamento di animali) punisce con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro, a chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione ad un animale o lo sottopone a sevizie, o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. La stessa pena è comminata a chi somministri agli animali sostanze stupefacenti o vietate o li sottoponga a trattamenti che provochino danno alla salute degli stessi. Si prevede infine un aumento della metà della pena qualora dai fatti di cui al comma 1 derivi la morte dell’animale.