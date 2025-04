BACOLI/ Busta con proiettile inviata a un agente della Polizia Municipale

BACOLI – Una busta contente un proiettile è stato inviato da ignoti a un agente in servizio presso il comando di Polizia Municipale di Bacoli. Il destinatario l’avrebbe ricevuto tramite una spedizione postale presso il proprio indirizzo di casa. Un chiaro atto intimidatorio, sul quale stanno indagando i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Pozzuoli che hanno acquisito la denuncia dell’agente. Secondo quanto ricostruito, il potrebbe essere di natura personale o comunque legato alla stretta cerchia privata del destinatario. Al momento viene esclusa dunque l’ipotesi di un gesto intimidatorio indirizzato all’amministrazione comunale o al comando di Polizia Municipale, come invece ha lasciato intendere il sindaco Josi Della Ragione nel primo pomeriggio che con un post ha diffuso la notizia su Facebook. Il movente non sarebbe quindi legato all’attività amministrativa e politica.