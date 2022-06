QUARTO – Intorno alle 4.45 i carabinieri della tenenza di Quarto sono intervenuti in Via Pietra Bianca per un’auto andata in fiamme. Si tratta di una smart fortwo intestata ad una donna del posto di 63 anni. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco di Pianura, hanno distrutto completamente il veicolo. Non ci sono feriti. I carabinieri indagano per chiarire l’origine del rogo.