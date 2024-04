Assalto armato all’ufficio postale di via Domitiana: banditi in fuga con bottino

VARCATURO – Raid armato all’ufficio postale di via Domitiana. Quattro persone, con pistola in pugno, avrebbero rapinato un uomo in fila allo sportello per un versamento. La somma sottratta ancora è da quantificare. Prima di fuggire avrebbero rapinato anche un pensionato, pure lui in coda. Non ci sono feriti, non sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco. I militari dell’Arma hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza e ascoltato le testimonianze dei presenti per ricostruire dinamica e identificare i rapinatori.