Arriva un pontone galleggiante per le navi al Porto di Pozzuoli

POZZUOLI – Arriva il pontone galleggiante per agevolare le operazioni di imbarco e sbarco al porto di Pozzuoli delle navi dirette e provenienti dalle isole di Procida e Ischia. Sulla banchina, dunque, sarà installato un pontone galleggiante. E’ quanto deciso ieri durante la riunione che si è tenuta in Prefettura a Napoli per discutere delle difficoltà legate agli imbarchi e sbarchi delle navi, dovute all’innalzamento delle banchine per il fenomeno del bradisismo, tutte questioni sollevate in primis dagli autotrasportatori. Il fenomeno infatti, negli ultimi vent’anni, ha sollevato di ben 136 centimetri il suolo dell’area flegrea, rendendo sempre più complicato e pericoloso l’imbarco e lo sbarco di mezzi pesanti e passeggeri diretti verso le isole. Il pontone servirà ad attenuare il dislivello tra navi e banchine. I tempi per l’installazione sono stati stimati in novanta giorni.