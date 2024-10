Antonio Conte sceglie il “White Chill Out” di via Napoli per la sua prima cena a Pozzuoli – LE FOTO

POZZUOLI – Un venerdì di festa per la sosta delle nazionali, una bella serata d’autunno, il lungomare di via Napoli e la cucina top dei Campi Flegrei. Per la sua “prima volta” a Pozzuoli Antonio Conte ha scelto “White Chill Out”, il noto ristorante di Nicola Scamardella da anni nelle preferenze degli azzurri.

GLI OSPITI – Il tecnico del Napoli ieri sera ha cenato nel suggestivo privé del locale insieme a tutto lo staff tecnico: con lui c’erano l’inseparabile Lele Oriali, il vice allenatore azzurro Cristian Stellini, il match analyst Gianluca Conte ed il collaboratore tecnico Elvis Abbruscato.

LA CENA – Durante la cena, rigorosamente a base di pesce, Antonio Conte ha apprezzato il ricco crudo di White Chill Out, gli antipasti di mare e in particolare il risotto estivo con crostacei sgusciati e olio al basilico. Una serata di relax a una settimana di distanza dalla trasferta di Empoli dove il Napoli arriva da capolista con due punti di vantaggio sull’Inter.

