CAMPI FLEGREI – La lettera di Anita Amato, candidata al consiglio regionale della Campania con il Movimento 5 Stelle.

Sono un’insegnante e una pedagogista e in primis

una cittadina di Monte di Procida che ama il suo paese e

la sua Regione la Campania

Sono una persona curiosa ed attiva, non mi

fermo mai.

Negli anni ho maturato l’esigenza di fare

qualcosa per la mia regione.

Con la spinta che mi danno gli sguardi dei miei alunni. negli occhi dei quali

voglio vedere un futuro migliore.

La spinta che mi da la gente che incontro per strada e che in questo

momento ancora più critico ha bisogno di sentire che può riporre in

qualcuno la propria fiducia.

Per tutti i genitori e i figli della Campania, per le donne lavoratrici e per

quelle maltrattate, per i nonni pensionati e per gli invalidi, per i giovani

che cercano al Sud una possibilità, per i poveri che non riescono ad

arrivare a fine mese.

Nei giorni avvenire tante parole e promesse saranno dette a soli scopi

propagandistici. Per quanto mi riguarda, vi dico semplicemente che sono

una donna di poche parole, ma il mio impegno sarà concreto e costante.

Saremo con il nostro candidato presidente Valeria Ciarambino vicini al

nostro territorio, pazienti ascoltatori delle vostre preoccupazioni per

ricercare e risolvere insieme i problemi in modo fattivo, ponendo sempre

attenzione all’aspetto della vita sociale alla comunicazione e alla

trasparenza.

Non restare a Guardare, decidiamo insieme il futuro della Campania

Dott.ssa Anita Amato

(*articolo elettorale contenuto sponsorizzato)