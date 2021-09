MONTE DI PROCIDA – In occasione della XXVIII Giornata Nazionale dell’Alzheimer, grazie alla collaborazione con Aima Napoli Onlus, è stata dedicata una giornata interamente dedicata alla prevenzione ed all’ascolto. L’appuntamento è previsto per oggi, dalle 11 alle 17:30, presso Villa Matarese, dove un team di specialisti sarà a completa disposizione dei cittadini per informazioni, colloqui, chiarimenti.