POZZUOLI – Dopo le parole, le denunce e le polemiche si passa ai fatti al Tassinari di Pozzuoli dove per domani mattina è previsto un picchetto dimostrativo dei docenti fuori all’edificio interdetto, a partire dalle 8 del mattino. I docenti si alterneranno all’esterno della struttura, fuori dall’orario di servizio, per non arrecare pregiudizio alla continuità didattica e non creare assembramenti.