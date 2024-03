A Quarto la rassegna “Tradizioni della cultura contadina”: appuntamento al Mausoleo della Fescina e alla Villa del Torchio 

QUARTO – Riparte da lunedì 25 marzo alle 9.30 nello splendido sito archeologico del Mausoleo della Fescina la manifestazione “Tradizioni della cultura contadina” organizzata dal comune di Quarto e curata dall’assessore alla cultura Raffaella De Vivo. Dieci le giornate del 2024 dedicate a visite guidate, laboratori per bambini di vulcanologia, arte e ceramica con focus sulla mela annurca, la ciliegia e il vino, che vedranno la partecipazione straordinaria di studenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Quarto. La rassegna di inclusione sociale, culturale e scolastica si terrà in due siti del Parco archeologico dei Campi Flegrei diretto da Fabio Pagano, al Mausoleo della Fescina a via Brindisi e alla Villa del Torchio a Via Masullo.

L’INIZIATIVA – I primi due appuntamenti del 2024 saranno lunedì 25 marzo alla Fescina e martedì 26 marzo alla Villa del Torchio dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Le altre otto tappe si terranno: il 5, 11,12, 18 aprile e 3 maggio alla Villa del Torchio e il 10, 17 e 19 aprile alla Fescina. Le visite guidate saranno a cura dell’archeologa Raffaella Iovine, i laboratori saranno curati da Alessandra Baiano, Lina Bancale, Sonia Gervasio, Federica Russolillo, Silvia Prato, Francesca Rusciano. La rassegna si concluderà venerdì 3 maggio alla Villa del Torchio con un gran finale tra premiazioni agli alunni delle scuole che hanno partecipato, visite guidate, laboratori, stand di artisti e uno spettacolo teatrale alla presenza delle autorità scolastiche e politiche del territorio. La manifestazione finanziata dal POC Campania 2014-2020 ha la collaborazione delle Associazioni: Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei, Lunaria Onlus A2, Villaggio Letterario, Arte nei Campi Flegrei, Forza delle Idee, Oasi Felina, delle Proloco SPQR IV e Quarto Flegreo Santa Maria, della Cooperativa Regina Pacis e dei Ragazzi del Progetto Casa Raoul. L’ingresso è libero e gratuito.