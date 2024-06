A Pozzuoli va in scena la…”Storia di Pozzuoli”

POZZUOLI – Questa sera alle ore 18 , presso la Galleria d’arte “Spazio m’arte” in via Marconi (civico 4) nei pressi della salita ex cinena Mediterraneo, andrà il scena il racconto della storia della città di Pozzuoli. Ad accompagnare le parole dello storico Antonio Isabettini ci saranno disegni e foto, musiche e le poesie di Luisa de Franchis. «Potrete ammirare anche una mostra collettiva di pittori figurativi flegrei . In un accogliente salotto, sperando possa accogliervi tutti, un brindisi apericena dedicato a Pozzuoli. Ingresso gratuito, senza prenotazione. Vi aspettiamo!».