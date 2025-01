A Pozzuoli la prima cena del neo portiere del Napoli Simone Scuffet

POZZUOLI – Ha scelto la cucina fusion di UMAMI per la sua prima cena in terra flegrea Simone Scuffet, nuovo portiere degli azzurri. Accompagnato dal portierone Alex Meret, Scuffet è stato accolto nel suggestivo locale con vista sull’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli dal padrone di casa, Mario Russo. Sorrisi, foto e selfie di rito durante una cena a base di pesce, sushi e pietanze delle varie cucine mondiali. Umami è ormai diventato un punto di riferimento per i calciatori del Napoli, tra cui c’è l’ormai affezionato cliente Romelu Lukaku.