«A Monterusciello siamo dimenticati e abbandonati al nostro degrado»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Sono una residente di Monterusciello, che dovrebbe far parte probabilmente del Comune di Pozzuoli, anche se siamo spesso dimenticati ed abbandonati al nostro degrado. Basti guardare le condizioni fatiscenti dei nostri palazzi, case parcheggio da quarant’anni ormai…Volevo ringraziare di cuore gli spazzini che giorno dopo giorno si occupano della pulizia della nostra città, ma un ringraziamento particolare vorrei farlo a due squadre in particolare. Vorrei ringraziare il turno di questa notte che ha lasciato questo scempio fuori al palazzo in cui risiedo in via Raffaele Viviani 1. Un altro ringraziamento in particolare va al secondo spazzino che ho incontrato all’incrocio di via Viviani, prima di andare a lavoro alle 07:15, e a cui ho chiesto con tanta cortesia di rimediare ma probabilmente dopo avermi detto di sì ha pensato che non poteva fare un extra al suo lavoro. Monterusciello c’è ed ha imparato a vivere nella civiltà. Grazie per l’attenzione». Donatella L.