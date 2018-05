POZZUOLI – Visit Campi Flegrei presenta “Visioni Quattro4”, mostra fotografica che si terrà da sabato 12 a domenica 20 maggio presso Palazzo Migliaresi al Rione Terra a Pozzuoli. A raccontare la “Terra del Mito” saranno 16 scatti presentati da quattro tra i più importanti fotografi flegrei. Enzo Buono, Aurora Scotto di Minico, Marina Sgamato e Paola Visone racconteranno i Campi Flegrei attraverso i quattro elementi primari che hanno forgiato e formato questi luoghi. La giornata inaugurale sarà arricchita dall’intervento della giovane scrittrice di Monte di Procida Viola Scotto di Santolo, che per l’occasione leggerà un breve racconto sui quattro elementi e la terra flegrea.

VISITA SPECIALE – La giornata inaugurale sarà occasione unica per visitare il “Crocifisso de Cioffis” opera lignea del ‘600 puteolano per anni esposta presso il museo di Capodimonte e da pochi mesi tornata in città. Appuntamento sabato alle 17 per l’inaugurazione della mostra. Dalle ore 18 partiranno le visite al Cristo de Cioffis. Per informazioni e per prenotare la visita al Crocifisso de Cioffis 3892382366