VARCATURO – Attimi di paura in via Ripuaria, ai confini tra Varcaturo e Qualiano. Due automobili si sono scontrate ed una delle due vetture si è completamente ribaltata. Il conducente del veicolo, che ha avuto la peggio, è stato trasportato in ospedale. Le ferite riportate dall’uomo non risultano gravi. Anche la donna, che era al volante dell’altra macchina, è stata trasportata all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli per gli accertamenti di routine. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari di “Intesecurity Onlus & Napoli soccorso”, che effettuano servizio 118 per l’Asl Napoli 2 Nord.

LA DINAMICA – Ad effettuare i rilievi del caso sono stati i carabinieri. I militari dell’Arma stanno cercando di ricostruire la dinamica dello scontro registratosi in via Ripuaria per accertare le dovute responsabilità.