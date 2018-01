VARCATURO – I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno notificato a Fabio De Crescenzo, un 36enne dei Colli Aminei già noto alle forze dell’ordine, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Napoli nord per rapina aggravata. Individuato grazie ad un’articolata attività investigativa poi confermata da individuazione fotografica e di persona, è ritenuto responsabile di 2 rapine commesse le sere del 23 e 30 luglio scorsi ai danni di un hotel di Giugliano in Campania: in entrambe le circostanze si era fatto consegnare, sotto la minaccia di una pistola, dal giovane addetto alla reception il denaro contenuto nelle casse, 980 euro la prima volta e 200 la seconda. L’arrestato, già detenuto per la commissione di altre 5 rapine, è stato raggiunto dai carabinieri nella casa circondariale di Poggioreale dove rimane rinchiuso anche dopo la notifica di questo provvedimento.