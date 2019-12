POZZUOLI – Un nuovo centrocampista per la Puteolana 1902: è Mimmo De Marco, 20 anni, proveniente da L’Aquila. Nato a Napoli il 2 ottobre del 1999, il neo acquisto dei Diavoli, che ha disputato la prima parte della stagione con la maglia dell’Aquila, è un centrocampista mediano di piede destro, molto bravo nella fase di recupero dei palloni in fase difensiva.

IL CURRICULUM – In giovane età lascia la propria città per trasferirsi a Chiavari, entrando a far parte del settore giovanile della Virtus Entella. A Chiavari il nuovo Diavolo ci resta per 4 anni; successivamente vive la prima esperienza importante con la maglia del Matelica in Serie D collezionando 15 presenze e vincendo la Coppa Italia. Grazie alle sue qualità tecniche sarà una pedina utile anche in fase di ripartenza, impostazione e costruzione del gioco, diventando così un ulteriore valore aggiunto al reparto guidato da Mister Andrea Ciaramella.