QUARTO – Un uomo di 70 anni è stato trovato pochi minuti fa in una pozza di sangue nella sua abitazione a Quarto. Al momento non si conoscono le cause del grave episodio. L’anziano è stato trovato agonizzante dai primi soccorritori giunti nell’appartamento dove l’uomo vive da solo. Ancora ignote le cause: resta da capire se si tratti di un tentativo di suicidio o di un’azione violenta nei suoi confronti. (seguiranno aggiornamenti)