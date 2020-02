POZZUOLI – Un 23enne è stato trovato morto questa sera in un’abitazione al civico numero 5 di via Carlo Rosini, a Pozzuoli. Si tratterebbe di un giovane di origini americane. A dare l’allarme è stata la sorella, dopo aver tentato più volte di mettersi in contatto con lui. Poi la tragica scoperta: il corpo dell’uomo è stato trovato senza vita. Inutile è stato l’intervento dei sanitari del 118. Sul posto è giunta la Polizia scientifica e gli agenti del commissariato di Pozzuoli che hanno avviato indagini. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo si sarebbe tolto la vita in una stanza del proprio appartamento con una cintura. Per chiarire le cause del decesso il pubblico ministero ha disposto il sequestro della salma che in queste ore sarà trasferita presso il centro di medicina legale del Secondo Policlinico di Napoli dove sarà effettuata l’autopsia. (seguiranno aggiornamenti)