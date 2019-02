QUARTO – Avevano rubato padelle antiaderenti per un valore di 1.800 euro i due ladri arrestati mercoledì nel parcheggio del centro commerciale “Quarto Nuovo”. Entrambi napoletani di 55 anni, Mario Leonardo e Ciro Milano avevano messo a segno il colpo ai danni del negozio di articoli per la casa “Kasanova” riuscendo poi a dileguarsi tra la folla. Fatta l’amara scoperta le commesse hanno dato l’allarme e sul posto sono giunti i carabinieri della Tenenza di Quarto che hanno bloccato i due proprio mentre stavano caricando su un’auto le pentole e diversi accessori da cucina. Milano e Leonardo, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati per furto aggravato e condannati con rito direttissimo a 8 mesi di reclusione. La refurtiva invece è stata restituita al negozio “Kasanova”.