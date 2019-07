GIUGLIANO – Ieri sera gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Giugliano hanno arrestato Raffaele Riccio, 37enne napoletano, per furto. I poliziotti, durante il servizio di controllo del territorio, sono stati allertati dalla centrale operativa per una segnalazione di furto in un negozio d’abbigliamento all’interno del Centro Commerciale “Auchan”. Gli agenti, giunti sul posto, hanno individuato l’uomo che, nel bagagliaio dell’auto, custodiva due borse piene di abiti, una borsa schermata con della carta alluminio di colore marrone ed un apparecchio portatile per disinserire l’antitaccheggio. Il 37enne è stato arrestato e la refurtiva riconsegnata.