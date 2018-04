POZZUOLI – Dall’ombra del Vesuvio, passando per la Germania. La nuova versione di un poliedrico ragazzo che ambisce a fare della musica e il cinema una sua professione. E’ Rosario Mallardo, giovane puteolano, cliccatissimo sul web e con alle spalle già 8 singoli, presenterà il suo nuovo lavoro discografico e le tante novità che riguardano la sua attività. Negli ultimi tempi frequenti sono stati i suoi spostamenti in terra tedesca e voci di corridoio confermano che lo stesso ragazzo prodigio abbia siglato un accordo con una produzione che risiede proprio in Germania. Nel passato recente di Rosario c’è stato anche tanto cinema e c’è stata la TV: infatti sono impresse ovunque le immagini di lui a “Gomorrra-la serie” e film come “Felicissimo condoglianze” di Claudio Insegno. Il progetto estivo del cantautore sarà intitolato “Respirando te”, una versione tra pop e latino e dal quale sarà tratto un video realizzato nel Salento. La regia è di Mauro Russo.