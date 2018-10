VILLARICCA – I carabinieri della stazione di Villaricca hanno denunciato per rissa 4 uomini di età compresa tra i 26 e i 58 anni che avevano partecipato a una violenta rissa scoppiata per futili motivi e a causa della quale uno dei litiganti, un 28enne già noto alle forze dell’ordine, era rimasto ferito con un’arma da taglio riportando lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.