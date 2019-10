MONTE DI PROCIDA – Rischio vulcanico, opuscolo gratuito in distribuzione presso il Municipio di Monte di Procida e l’Asl sita nella frazione di Cappella. Si tratta di un supporto cartaceo per favorire la prevenzione. «Il Comune di Monte di Procida, com’è noto, ricade nella zona rossa per il rischio vulcanico – dice il sindaco Peppe Pugliese – In occasione dell’esercitazione nazionale di protezione civile EXE 2019 Campi Flegrei, è stato realizzato questo libricino che ha lo scopo di informare la cittadinanza sul Piano di Evacuazione Preventiva. Ulteriori dettagli su come comportarsi in caso di emergenza sono pubblicati nella sezione Protezione Civile del sito web comunale».