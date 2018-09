P OZZUOLI – Simpatico, innovativo, emozionante, è il nuovo video promo realizzato da Alessandro Bianco e Valentino Riccio per il Real Pozzuoli (Scuola Calcio a 11). Il video, nato dall’idea di Gennaro Pastore, presidente del Real Pozzuoli, e Domenico Muoio, direttore sportivo della società, ha già raggiunto oltre 10mila visualizzazioni sui canali social official della società, consolidando ulteriormente il nome del Real Pozzuoli che lavora con i giovani in modo certosino ed impeccabile ormai da 4 anni. I protagonisti principali sono ovviamente i campioncini della scuola calcio che per l’occasione hanno indossato con disinvoltura le vesti di attori. Nel video vengono raccontate principalmente tre storie. Nella prima un ragazzo entra in un negozio di abbigliamento sportivo della città puteolana e tra le tante maglie sceglie proprio quella giallobù del Real Pozzuoli. Nella storia successiva viene toccato anche un tema sempre attuale come quello del bullismo.



IL VIDEO – Un altro ragazzo, infatti, gioca, o meglio tenta di giocare, tra le strade della città di Pozzuoli con altri coetanei che però lo escludono ed e qui che intervengono due ragazzi del Real Pozzuoli riportando il sorriso sul volto del bambino escluso. Infine, tra i banchi di scuola, un altro ragazzo disegna un pallone da calcio, pensando alla sua grande passione. Successivamente i 3 ragazzi si incontrano tutti insieme proprio con la maglia del Real Pozzuoli, trovando nuovi amici, uno staff preparato e coltivando così in modo sano il grande e smisurato amore per il calcio, affermando di aver realizzato il proprio sogno. Bello il colpo di scena finale con il campo di calcetto che si trasforma in un campo di calcio. Da quest’anno, infatti, una nuova modernissima struttura con due campi di calcio ospiterà i giovani campioni della scuola calcio Real Pozzuoli. Il video continua a circolare con successo sui social, nel frattempo i ragazzi del Real Pozzuoli sono pronti a cominciare una nuova entusiasmante stagione sportiva.