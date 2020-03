POZZUOLI – Quinto caso di Coronavirus a Pozzuoli. La persona risultata quest’oggi positiva al tampone è un residente nella zona di via Napoli di cui, al momento, non si conoscono le generalità. Salgono dunque a 5 i casi di Covid-19 in città.

GLI ALTRI CONTAGIATI – Oltre al nuovo contagiato di via Napoli ci sono un 30enne di Licola in via di guarigione, un 52enne di Cigliano, un 50enne di Lucrino e un 57enne di via Campana.