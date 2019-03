QUARTO – E’ scattato il conto alla rovescia per la prima edizione del “Salsiccia Festival” sul territorio di Quarto. L’appuntamento è da sabato 30 marzo alle 16 fino a domenica mattina alle 10 presso il Centro educativo diocesano “Regina Pacis”. In via Plinio il Vecchio, in occasione della kermesse, sarà possibile gustare tantissime pietanze a base di salsicce cucinate dai cuochi del ristorante “Il Rusticano” e dai volontari della struttura. In agenda anche la degustazione di vini prodotti da cantine locali e dolci e graffe preparate dal bar Avallone. Previsti, inoltre, tornei di burraco, serata di karaoke, animazione per bambini e mercatini artigianali. L’intero ricavato della serata sarà devoluto a favore delle molteplici attività svolte dal centro educativo diocesano “Regina Pacis”.