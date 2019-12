QUARTO – E’ di quattro feriti, fortunatamente in maniera non particolarmente grave, il bilancio di un incidente avvenuto poco dopo le 16 in via Caselanno, nel tratto compreso tra via Seitolla e via Campana. A scontrarsi frontalmente due Lancia Ypsilon.

118 E CASCHI BIANCHI SUL POSTO – Su una di queste viaggiava una coppia, dove ad avere la peggio è stata la passeggera, poi trasportata in ospedale in ambulanza. L’uomo ha invece raggiunto il nosocomio da solo. Sull’altra auto sono rimasti feriti una donna ed un bambino, mentre altri due piccoli sono rimasti illesi. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 e gli agenti della municipale. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore.

TRAFFICO BLOCCATO – Inevitabili le conseguenze sulla viabilità – già alle prese con la chiusura di un tratto di via Seitolla nel pieno delle festività natalizie – in particolare tra il tratto finale di corso Italia e via Campana, rimasto congestionato a lungo.