QUARTO – I carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno arrestato per furto aggravato in concorso Giuseppina Caricchia, 45enne e Filomena De Tommaso, 43enne, entrambe di Napoli. Su segnalazione al 112 i militari dell’Arma sono intervenuti d’urgenza su via Masullo presso un negozio d’abbigliamento nel centro commerciale. L’addetto alla sicurezza ha segnalato che due donne avevano rubato il portafogli dalla borsa di una cliente 36enne per poi dileguarsi. I militari intervenuti, avuta una veloce descrizione delle donne, le hanno rintracciate e bloccate su via Pergolesi, ancora a Pozzuoli, in compagnia di un 47enne che le stava aiutando ad allontanarsi dalla zona.

AI DOMICILIARI – Il portafogli, contenente 50 euro, documenti ed effetti personali sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria. Le donne sono state sottoposte ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. L’uomo denunciato in stato di libertà.