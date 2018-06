QUARTO – Grande partecipazione all’evento solidale realizzato alla parrocchia “Divin Maestro” di Quarto. Pizza, musica e solidarietà per una presenza di circa 100 persone che hanno gustato una pizza offerta dallo staff del Pizzaiolo Enrico Porzio. Presente all’evento anche la candidata al consiglio comunale Rosa Speranza con Antonio Sabino sindaco. «Ho voluto dare questa opportunità a fasce deboli che vivono sul territorio. La serata è stata piacevole e rientra in linea con le motivazioni per le quali accettai la candidatura» ha spiegato Speranza. L’evento sarà ripetuto più volte in questa estate e sarà arricchito anche con spettacoli. «Io non credo che la politica vada mischiata con certe iniziative ma il senso civico e lo spirito di ognuno di noi può manifestarsi anche senza ruoli di amministrazione. Come detto ci sarò sempre per lavorare ad obiettivi di interesse sociali e di cultura». ha concluso la candidata alle elezioni del 10 giugno prossimo.

*articolo elettorale sponsorizzato