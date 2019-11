QUARTO – I disagi dovuti alla sostituzione di un misuratore idrico da parte da parte della società Acqua Campania riguarderanno anche Quarto. Lunedì prossimo, tra le 9 e 30 e le 11 e 30, l’interruzione della fornitura d’acqua riguarderà una vasta parte della città.

LE PRINCIPALI STRADE – Queste le principali strade interessate: via Viticella, corso Italia, via Dante Alighieri, via Campana (lungo il tratto compreso tra la Montegna Spaccata e l’asse viario Reginella) via Masullo, via Grotta del Sole, via Lenza Lunga, via Spinelli, via Consolare Campana, via Matteotti, via Gramsci, via Curie, via De Nicola, via Pietra Bianca, via del Primo Maggio e via Santa Maria. Oggi e sabato, inoltre, la cittadinanza verrà avvisata tramite altoparlante.